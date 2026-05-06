Саммит ЕПС запомнился важными политическими месседжами для региона

Прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества запомнился важными политическими месседжами с точки зрения будущего региона. Президент Ильхам Алиев, присоединившись к мероприятию посредством видеосвязи, обозначил четкую и конкретную позицию как по мирному процессу, так и по региональному сотрудничеству, а также по отношениям с европейскими институтами. Выступление Президента Ильхама Алиева привлекло внимание также как совокупность месседжей, обозначающих геополитические ориентиры на ближайшие годы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что в начале своего выступления глава государства выразил признательность в связи с приглашением выступить на саммите, и в этом контексте особое значение имеет приглашение провести саммит в 2028 году в Азербайджане. "При этом поддержка этой инициативы со стороны Армении является символическим шагом, указывающим на вступление отношений между Баку и Ереваном в новый этап. Это отражение новой реальности, формирующейся в регионе после многих лет конфликта. Основную линию выступления составляла мирная повестка в азербайджано-армянских отношениях. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что стороны уже учатся жить в мире. Это отражает психологическую и политическую трансформацию в постконфликтный период. Совместная декларация, подписанная в Вашингтоне, а также парафирование текста мирного договора на уровне министров иностранных дел свидетельствуют о формировании институциональных основ процесса. И азербайджанская сторона подчеркивает, что мир уже воспринимается как факт", - сказал политолог.

По его словам, практические результаты этой реальности также были представлены в выступлении конкретными цифрами. "Устранение Азербайджаном транзитных ограничений в отношении Армении, и, как следствие, перевозка десятков тысяч тонн грузов могут быть расценены как начало экономической интеграции в регионе. Начало экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению можно расценивать и как стратегический жест, служащий формированию взаимного доверия. В контексте регионального сотрудничества одним из основных проектов, который отметил глава государства, стал Средний коридор и связанный с ним "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Этот маршрут, помимо соединения основной части Азербайджана с его Нахчыванской АР, имеет значение для более широкого геоэкономического пространства. Фактически, эта инициатива может превратить Южный Кавказ в важное звено глобальной торгово-логистической цепи. Здесь отчетливо видны экономические дивиденды как для Азербайджана, так и для Армении. В этом контексте становится очевидным, что мирный процесс строится не только на политических, но и на экономических мотивах. Глава государства высоко оценил поддержку мирного процесса со стороны Европейской комиссии, но также заявил, что не все европейские институты разделяют ту же позицию. Была озвучена резкая критика в адрес Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, демонстрирующих двойные стандарты и чья деятельность далека от объективности", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что Азербайджан многие годы активно участвовал в ПАСЕ и лишь в последний период столкнулся с ограничениями. "Глава государства связал это изменение с политическими реакциями, последовавшими после прекращения сепаратизма в Карабахе. Это четко обозначает позицию официального Баку: в то время как восстановление территориальной целостности Азербайджана должно расцениваться как шаг, соответствующий международному праву, некоторые европейские институты представляют это через иную призму. Та же критика была адресована и Европейскому парламенту, который вместо поддержки мирного процесса занимается его саботажем, и чьи многочисленные резолюции, принятые за последние пять лет, представляют собой инструмент давления. В этом контексте решение азербайджанского парламента приостановить сотрудничество с Европейским парламентом можно расценить как жесткий ответ официального Баку. Кроме того, азербайджанский парламент принял решение о начале процедур по приостановлению членства в Парламентской ассамблее "Евронест". Этот шаг, по сути, может указывать на начало нового этапа в отношениях на основе более принципиального и селективного подхода.

Кроме того, глава государства поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с проведением саммита в Армении и вновь подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке. В целом же прозвучавшие на саммите мнения показывают, что Южный Кавказ вступает в новый этап. Основная особенность этого этапа - переход от противостояния к сотрудничеству. Азербайджан выступает в этом процессе как инициатор и ключевой игрок. Завершение мирного договора, расширение транспортных и энергетических проектов, а также проведение более активной дипломатической линии на международных платформах выделяются в качестве основных факторов, определяющих будущую траекторию развития региона", - сказал политолог.