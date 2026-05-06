Климатические риски становятся серьезным вызовом для продовольственной безопасности и экономической стабильности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на V Форуме развития агробизнеса, проходящего в Баку в рамках Caspian Agro Week.

Бабаев отметил, что в последние годы характер климатических и погодных явлений в мире изменился. Если раньше они носили преимущественно локальный и сезонный характер, то сегодня ситуация выглядит иначе.

Он подчеркнул, что климатические явления стали происходить чаще: усилились ураганы, участились продолжительные засухи и масштабные наводнения.

"Изменения климата меняют не только интенсивность этих явлений, но и время их наступления. По статистике Всемирной метеорологической организации, за последние 30 лет количество бедствий, связанных с погодой и климатом, увеличилось примерно в пять раз. Наводнения стали одним из самых распространенных и наиболее разрушительных стихийных бедствий. В 168 странах зарегистрировано более 4700 наводнений, затронувших свыше 3,2 миллиарда человек.

Общий экономический ущерб составляет 1,3 триллиона долларов. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФAO), за последние 30 лет стихийные бедствия нанесли сельскому хозяйству ущерб в размере более трех триллионов долларов, что составляет свыше 100 миллиардов долларов ежегодно. Эти цифры еще раз показывают, что климатические риски становятся очень серьезным вызовом для продовольственной безопасности и экономической стабильности".