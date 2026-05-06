Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 1,12 доллара США, или на 0,94%, и составила 118,56 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 1,01 доллара, или на 0,87%, и составила 115,45 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,23 доллара, или на 1,29%, и составила 94,19 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,96 доллара, или на 2,51%, и составила 114,99 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.