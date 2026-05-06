В Баку начался второй день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство"

В Баку начался второй день 19-ой Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, являясь крупнейшими в регионе выставками в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan представляют собой важнейшие события года, объединяющие всех ключевых игроков соответствующих отраслей.

Сегодня состоится конференция на тему "Современное сельскохозяйственное сотрудничество как основа устойчивого развития и гарантия продовольственной безопасности".

В рамках мероприятия пройдет панельная сессия посвященная теме "Продовольственная безопасность в контексте климатических, экономических и вопросов безопасности: различия и сходства региональных перспектив".

В панельной дискуссии примут участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрагим Абдурахмонов, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили.

