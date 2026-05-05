Главный конкурент Tesla столкнулся с падением продаж электрокаров

В апреле 2026 года китайский производитель электрокаров, компания BYD заявила, что поставила 314 000 легковых автомобилей. Об этом сообщил канал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Достигнутый показатель оказался на 15,7 процента ниже, чем год назад. Причиной такой динамики называют усиление конкуренции. Продажи BYD падают уже восьмой месяц подряд, в то время как Leapmotor и Zeekr заявляют о рекордно высоких ежемесячных поставках.

В то же время, по данным Гонконгской фондовой биржи, экспорт BYD достиг исторического максимума в 135 098 автомобилей. Это рекордный показатель, который более чем на 70 процентов превышает значения аналогичного периода 2025 года.