Кая Каллас посетит Азербайджан

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Европейская служба внешних связей.

Каллас прилетит в Баку сразу после саммита Европейского политического сообщества, который проходит Ереване.