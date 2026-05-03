ЦИК Армении отказал в регистрации двум партиям

ЦИК Армении отказал в регистрации партиям "ДОК" и "Альянс.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, скандальный блогер Вардан Гукасян, возглавляющий партию "ДОК", после депортации из США находится под административным арестом в третьей стране. А Тигран Уриханян, лидер "Альянса", - в России. Ранее он объявлялся в розыск за "незаконное участие в предпринимательской деятельности".

Причина отказа обоим - отсутствие документов о проживании в Армении и наличии только армянского гражданства в течение последних 4 лет.