https://news.day.az/world/1832010.html ЦИК Армении отказал в регистрации двум партиям ЦИК Армении отказал в регистрации партиям "ДОК" и "Альянс. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, скандальный блогер Вардан Гукасян, возглавляющий партию "ДОК", после депортации из США находится под административным арестом в третьей стране. А Тигран Уриханян, лидер "Альянса", - в России.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, скандальный блогер Вардан Гукасян, возглавляющий партию "ДОК", после депортации из США находится под административным арестом в третьей стране. А Тигран Уриханян, лидер "Альянса", - в России. Ранее он объявлялся в розыск за "незаконное участие в предпринимательской деятельности".
Причина отказа обоим - отсутствие документов о проживании в Армении и наличии только армянского гражданства в течение последних 4 лет.
