После Вашингтонского саммита в отношениях Азербайджана и США появился новый импульс для сотрудничества.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила журналистам поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"Я очень рада, что у меня появилась возможность приехать в эту часть Азербайджана. Я раньше никогда не была ни в Шуше, ни в Лачине, поэтому действительно рада быть здесь и увидеть ситуацию своими глазами", - сказала она.

Э. Карлон отметила, что после Вашингтонского саммита в прошлом году в отношениях Азербайджана и США появился новый импульс. "В центре нашего внимания вопросы связности, торгово-экономического развития, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности. С периода подписания соглашения (Хартия о стратегическом партнерстве - ред.) мы привлекаем технических специалистов и других экспертов, чтобы реализовывать конкретные проекты и продвигать это сотрудничество на практике", - сказала она.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита представители дипломатического корпуса посетили Лачинский район.