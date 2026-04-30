Трамп заявил об отмене пошлин в сфере производства шотландского виски

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по просьбе короля Великобритании Карла III отменит пошлины в сфере производства шотландского виски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В знак уважения к королю и королеве Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре отправятся обратно в свою прекрасную страну, я отменяю пошлины и ограничения на виски, связанные с возможностями Шотландии сотрудничать со штатом Кентукки в сфере производства виски и бурбона - двух крайне важных отраслей для Шотландии и Кентукки", - написал американский лидер в Truth Social, добавив, что между странами ранее велась "активная торговля, особенно в части поставок деревянных бочек". "Король и королева убедили меня сделать то, чего не удавалось добиться никому другому, причем практически не прося об этом", - добавил президент США.

В октябре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность снижения пошлин на шотландский виски. По его сведениям, вопрос о необходимости снижения тарифов на виски поднял премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита американского лидера в Соединенное Королевство. Отмечалось, что из-за пошлин в этой сфере британская промышленность теряет примерно $27 млн в месяц. При этом около 60% всего шотландского виски выдерживается в бочках из под американского бурбона.