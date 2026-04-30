Снял квартиру - столкнулся с мистикой: история азербайджанского студента

В Союзе композиторов Азербайджана прошёл не просто показ фильма, это было настоящее погружение в атмосферу загадки и философии - зрителям представили культовую фантастическую киноленту "Контакт", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Созданная в 1989 году на киностудии "Азербайджанфильм", картина стала одним из ярких и новаторских явлений своего времени. Режиссёр, заслуженный деятель искусств Джахангир Зейналлы и автор сценария, народный писатель Анар Рзаев предложили зрителю не просто фантастику, а глубокое размышление о человеческих связях, одиночестве и сложностях взаимопонимания.

Сюжет начинается обыденно: студент, ищущий недорогое жильё, находит подходящий вариант и соглашается на условия хозяйки, недавно потерявшей сына. Но за дверью обычной квартиры его ждёт нечто странное - необъяснимые явления постепенно стирают грань между реальностью и неизвестным, превращая бытовую историю в мистическое путешествие.

Модератор вечера, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде раскрыл малоизвестные факты о создании картины, особо подчеркнув роль композитора, народной артистки Фирангиз Ализаде. Именно её звуковое решение усиливает ощущение "контакта" - как с неизведанным космосом, так и с внутренним миром человека.

В ходе обсуждения зрители и эксперты вновь обратились к главному вопросу фильма: способны ли люди установить настоящую связь друг с другом, пока ищут контакты во Вселенной? Эта мысль, прозвучавшая ещё в 80-е годы, сегодня воспринимается не менее остро.

Несмотря на прошедшие десятилетия, "Контакт" остаётся удивительно современным - как по техническому исполнению, так и по философской глубине. Участники встречи отметили, что подобные показы имеют важное значение для молодого поколения, позволяя не только прикоснуться к истории национального кино, но и понять силу синтеза изображения и музыки в создании настоящего искусства.