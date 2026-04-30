ОАЭ вышли из ОПЕК. Что будет с мировым нефтяным рынком? - ПОЯСНЯЕТ эксперт
То, что Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК, для мирового рынка ничего не изменит.
Такого мнения придерживается эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.
"За вчерашний день я прочитал множество комментариев и экспертных оценок по этому вопросу, - сказал Шабан в беседе с Day.Az. - Большинство, в основном в России, рисуют очень мрачную картину, а в Европе отреагировали менее негативно. Истина же, на мой взгляд, находится где-то посередине".
По словам Шабана, ОАЭ до начала войны на Ближнем Востоке добывали 2,3-2,4 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Помимо этого они поставляли на мировые рынки 600-700 баррелей в сутки конденсата. Вместе с нефтепродуктами это составляет где-то 3,5 миллиона баррелей.
"В связи с войной добыча ОАЭ упала в марте до 1,89 миллиона баррелей в сутки. Эти объемы для мирового рынка не являются критическими и составляют примерно полтора процента. Эмиратская нефть не уходит с рынка, но увеличение или снижение страной добычи не скажется на нем. Допустим, ОАЭ нарастят добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. От этого обрушится мировой рынок? Конечно же, нет. Если добыча сократится на столько же, это повлияет на мировые цены на нефть? Нет", - сказал азербайджанский эксперт.
Наш собеседник отметил, что Эмираты стараются максимально воспользоваться прибылью от своих ресурсов, пока те не истощились. Но причина выхода из ОПЕК кроется не только в проблемах с Ормузским проливом. Уже достаточно давно имеются серьезные политические разногласия между ОАЭ и диктующей правила в ОПЕК Саудовской Аравией.
"У ОАЭ и СА серьезные противоречия в йеменском вопросе, и возникли они не сегодня. Эр-Рияд выступает за единый Йемен, поддерживая международно признанное правительство этой страны, в то время как ОАЭ поддерживают сепаратистов. Кроме того, ОАЭ демонстрируют независимую политику, подписав Авраамовы соглашения с Израилем без оглядки на подходы саудитов. Саудовская Аравия, в свою очередь, стремится перетащить из Дубая в Эр-Рияд штаб-квартиры международных компаний. Так что кризис в Ормузском проливе стал последней каплей", - сказал Ильхам Шабан.
Лейла Таривердиева
