Китайские инженеры показали роботизированную кисть с точностью человеческой руки - ВИДЕО Китайские инженеры представили новую роботизированную кисть Revo 3, которая по своим возможностям максимально приближена к человеческой руке. Как передает Day.Az, разработчики сообщают, что устройство способно ощущать прикосновения и точно определять силу сжатия.
Китайские инженеры показали роботизированную кисть с точностью человеческой руки - ВИДЕО
Китайские инженеры представили новую роботизированную кисть Revo 3, которая по своим возможностям максимально приближена к человеческой руке.
Как передает Day.Az, разработчики сообщают, что устройство способно ощущать прикосновения и точно определять силу сжатия. Благодаря продвинутой системе тактильных датчиков и технологиям искусственного интеллекта, кисть может аккуратно работать даже с очень мелкими и хрупкими предметами, не повреждая их.
Отмечается, что роботизированная рука уже демонстрирует широкий спектр действий: она может резать бумагу ножницами, складывать кубик Рубика и завязывать узлы.
