Китайские инженеры показали роботизированную кисть с точностью человеческой руки

Китайские инженеры представили новую роботизированную кисть Revo 3, которая по своим возможностям максимально приближена к человеческой руке.

Как передает Day.Az, разработчики сообщают, что устройство способно ощущать прикосновения и точно определять силу сжатия. Благодаря продвинутой системе тактильных датчиков и технологиям искусственного интеллекта, кисть может аккуратно работать даже с очень мелкими и хрупкими предметами, не повреждая их.

Отмечается, что роботизированная рука уже демонстрирует широкий спектр действий: она может резать бумагу ножницами, складывать кубик Рубика и завязывать узлы.