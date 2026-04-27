На этой дороге в Баку будет ограничено движение
В целях обеспечения безопасного и беспрепятственного движения с 00:00 28 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке от улицы Музаффара Нариманова до улицы Араз (в районе станции метро "Улдуз").
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.
Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлением движения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре