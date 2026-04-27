Десятки человек в африканской стране погибли из-за спора о колодце

Межобщинное столкновение на востоке Чада унесло жизни более 40 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

По данным AFP, происшествие случилось в регионе Вади-Фира. Представитель правительства Брахим Исса Гальмайе уточнил, что конфликт разгорелся после спора двух семей из-за колодца. Он сообщил, что в результате инцидента погибли 42 человека.

Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде распространены на востоке африканской страны. По данным неправительственной организации International Crisis Group, с 2021 по 2024 год из-за аналогичных конфликтов погибли более одной тысячи человек, около двух тысяч жителей были ранены.