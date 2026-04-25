Мэр Нью-Йорка утонул в армянской пропаганде

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть особый сорт политика - тем более коварный, что его главное оружие не злой умысел, а невежество, возведенное в ранг высокой добродетели и щедро подпитанное неутолимой жаждой власти. Именно этот тип ныне предстал перед миром в образе Зохрана Мамдани, первого мусульманина, воссевшего в кресло мэра Нью-Йорка.

Опубликовав в своем аккаунте X запись, посвященную 111-й годовщине выдуманного "геноцида армян", он не просто перешел черту исторической ответственности - он явил ту головокружительную самонадеянность, которая расцветает лишь в душах, искренне не подозревающих о бездне собственного незнания. Мэр мегаполиса с бюджетом в 109 миллиардов долларов и населением в 8,3 миллиона душ взялся вершить суд над запутанными реалиями постсоветского Кавказа, даже не удосужившись раскрыть ни одной страницы документов ООН. Ни единой.

"В 2020 году вооруженные силы Азербайджана и Турции атаковали армянское население н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶а̶. В 2023 году Азербайджан изгнал более 100 000 армян, продолжив геноцидную кампанию, начавшуюся более 100 лет назад", - написал он.

Знаете ли, сие уже не политика. Это трибунная демагогия самого низкого пошиба - когда человек, никогда не державший в руках ни единого акта международного права, провозглашает себя верховным судьей истории. Самопровозглашенный "первый мусульманский мэр Нью-Йорка", выходец из Квинса, одним легким росчерком пера приравнял законное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности к "продолжению геноцида". При этом он с легкостью отмахнулся от резолюций Совета Безопасности ООН, от фактов армянских этнических чисток 1990-х и от крови сотен тысяч азербайджанцев.

Мамдани не ошибся. Он сознательно солгал. Потому что правда для него невыносима.

Посмотрите на этого человека внимательнее. Родившийся в Уганде в семье элитных интеллектуалов - мать, известная режиссер Мира Найр, отец, профессор Колумбийского университета Махмуд Мамдани, - он вырос в роскоши, среди серебряных ложек и привилегий. Переехал в Нью-Йорк в семь лет, учился в престижной "Bronx Science", основал студенческую ячейку "Students for Justice in Palestine" в "Bowdoin College". Стал "демократическим социалистом" из DSA, рвался в политику под лозунгами борьбы с богатыми и за бесплатные автобусы. А на деле? Жил в квартире с регулируемой арендой, которую бедняк и в глаза не видел, позировал на фоне статуи Колумба с поднятым средним пальцем, защищал лозунг "Глобализировать интифаду!", вызвавший ярость еврейской общины Нью-Йорка. Писал посты, где намекал, что слежка ФБР за Анваром аль-Авлаки, идеологом "Аль-Каиды", якобы толкнула того в терроризм. И еще - якобы указал себя "афроамериканцем" в заявке в Колумбийский университет, чтобы пробраться по квотам. Вот он, портрет "недалекого человека" в полный рост: привилегированный радикал, который играет в угнетенного, но на деле сеет хаос и ненависть. Гиперболизированный прогрессист, чья "борьба за справедливость" заканчивается там, где начинается настоящая история Азербайджана.

Мамдани не просто невежествен - он опасно циничен. Его заявление - не ошибка, а расчетливый удар по Азербайджану. Для таких, как он, история - не факты, а инструмент. Он повторяет армянскую пропаганду: "1,5 миллиона убитых Османской империей". Но где доказательства системного геноцида? Ни одного приказа о тотальном истреблении, подобного нацистским директивам. Османские архивы, турецкие и азербайджанские исследования показывают иное: в годы Первой мировой войны, когда армянские дашнакские отряды восстали, сотрудничали с русской армией, устраивали резню мусульманского населения в Восточной Анатолии, в Баку, в Губе, в Шамахы. Тысячи азербайджанцев - женщин, детей, стариков - пали под армянскими кинжалами в 1918-1920 годах. Только в марте 1918-го в Баку дашнаки вырезали около 12 тысяч мусульман. В Шамахы - 7 тысяч, включая 1653 женщины и 965 детей. В Губе - свыше 1700. Общее число жертв армянских погромов против азербайджанцев в те годы превысило 50 тысяч. А в 1988-1992-м? Более 250 тысяч азербайджанцев изгнаны из Армении, сотни тысяч - из оккупированного Карабаха. Ходжалы 1992-го - настоящее варварство, где армянские отряды убили сотни мирных азербайджанцев, включая сожженных заживо и обезглавленных. Где был Мамдани с его "геноцидом"? Молчал, потому что его "правда" однобока.

Международные организации не раз подтверждали: нет единого мнения о "геноциде". Только около двадцати стран признали эту версию - в основном под давлением армянского лобби. Турецко-немецкий историк, ярый армянофил Танер Акчам критиковал даже армянские цифры как преувеличенные. Реальные потери? Война, голод, болезни, взаимные столкновения. Османская империя потеряла миллионы мусульман на всех фронтах. Армяне сами признавали в своих источниках восстания и предательства. А Мамдани, не удосужившись заглянуть в отчеты ООН по Карабаху, лепит параллели с "продолжением геноцида". Какая наглость! Резолюции Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874, 884 четко требовали вывода армянских оккупантов с азербайджанских территорий. Тридцать лет незаконной оккупации - это не "самоопределение", а захват 20% земель Азербайджана, изгнание миллиона азербайджанцев, уничтожение тысяч мечетей, кладбищ, культурных памятников. Армянские сепаратисты превратили Шушу в руины, а теперь рыдают о "вынужденном исходе".

2023 год. Антитеррористическая операция Азербайджана длилась сутки. Ни одного мирного армянина не убили. Баку прямо предложил реинтеграцию: полное равноправие, гражданство, безопасность, экономическое возрождение. Были созданы условия для упорядоченного транзита. Ушли сами, по собственной воле, под влиянием своей пропаганды и страха ответственности за военные преступления. Ни одного случая принуждения, ни одной жалобы на насилие в официальных отчетах. Даже Международный суд ООН, рассматривая иск Армении, отметил предложения Азербайджана о возвращении. Но Мамдани игнорирует это, как игнорирует этнические чистки азербайджанцев в 1990-х: 546 тысяч беженцев только по официальным данным 1993 года, сотни тысяч до сих пор в лагерях. Где его "право на самоопределение" для них? Где осуждение армянских погромов в Сумгаите или Баку 1990-го? Тишина. Потому что для него азербайджанцы - не люди, а фон для антиазербайджанской истерии.

Начнем с элементарного права. Территориальная целостность Азербайджана никогда не ставилась под сомнение международным сообществом. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции - 822, 853, 874 и 884 - в 1993 году, требуя немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий. Тридцать лет эти резолюции оставались мертвой буквой. Тридцать лет Азербайджан был лишен контроля над собственной землей, а около миллиона азербайджанцев - вынуждены были жить в положении беженцев и внутренне перемещенных лиц на своей же родине. Знает ли об этом Мамдани? Знает ли он, что УВКБ ООН фиксировало эту цифру еще в начале 2000-х? Судя по его посту - не знает. Или знает, но предпочитает не замечать.

Операция 2020 года - Вторая Карабахская война - была не "атакой на армянское население". Это было восстановление суверенитета над территориями, признанными международным правом азербайджанскими.

В сентября 2023 года Азербайджан провел антитеррористичекую операцию, в результате которой сепаратистские вооруженные формирования, незаконно удерживавшие регион вопреки всем нормам международного права, сложили оружие. Президент самопровозглашенной "республики" Самвел Шахраманян подписал указ о ее роспуске. Это - капитуляция незаконного режима, а не "геноцид народа". Почувствуйте разницу, господин Мамдани. Почувствуйте ее - если, конечно, способны.

Армянские жители Карабаха покинули регион добровольно. Утверждать иное - значит игнорировать задокументированные факты. Азербайджанское правительство официально предложило полную реинтеграцию, равные гражданские права, сохранение культурной идентичности и гарантии безопасности. Главари режима на оккупированных землях сами организовали исход, внушив людям панику. Журналисты Associated Press и Reuters, работавшие в регионе в те дни, фиксировали: колонны автомобилей двигались организованно, без признаков военного принуждения.

Геноцид - понятие строгое. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года определяет его как действия, совершаемые "с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Намерение уничтожить. Где в действиях Азербайджана это намерение? Где массовые убийства мирного населения? Где систематическое истребление? Их нет. Их документально не зафиксировано ни одной международной организацией. Мамдани использует слово "геноцид" как политический ярлык - громкий, хлесткий, избирательный. Применительно к Азербайджану - юридически ничтожный.

Мандат Мамдани - городской. Его компетенция - муниципальная. Но амбиции - вселенские.

Это классическая ловушка американского муниципального политика, обнаружившего, что международные заявления дают больше медийных дивидендов, чем борьба с крысами в метро или ростом аренды жилья. Нью-Йорк задыхается от кризиса доступного жилья: по данным Института жилищной политики, более 650 000 арендаторов тратят свыше 50% дохода на аренду. Преступность в ряде районов остается острой проблемой. Транспортная инфраструктура нуждается в многомиллиардных инвестициях.

Особенно показательно то, чего Мамдани не сказал. Он не сказал об этнических чистках азербайджанцев в Ходжалы в феврале 1992 года, когда, по данным азербайджанских источников и независимых журналистов, были убиты сотни мирных жителей. Он не сказал о том, что армянские вооруженные формирования уничтожили или повредили свыше 65 мечетей на оккупированных территориях - это задокументировано и зафиксировано. Он промолчал о почти миллионе азербайджанских беженцев. Он обошел стороной уничтожение азербайджанского культурного наследия в Агдаме, Физули, Зангилане - городах, превращенных в руины за годы оккупации. Такая избирательность - не незнание. Это - идеологический выбор. Политически мотивированный.

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Мамдани точно и жестко: "Подобные высказывания свидетельствуют о недостаточном понимании истории и реалий региона и искажают факты в политических целях". Это - дипломатическая формулировка. Публицистическая звучала бы иначе: мэр миллионного города позволил себе выступить прокурором в деле, материалов которого он явно не читал.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Этот факт признан международным сообществом, подтвержден нормами международного права и резолюциями ООН. Армения и Азербайджан уже парафировали мирное соглашение в прошлом году в Вашингтоне. Это - дипломатия и реальность. Мамдани же живет в реальности твитов, рассчитанных на 15 секунд внимания избирателя, который сам никогда не слышал слова "Агдам".

Настоящий политик учится, политик проверяет факты. Ибо он понимает, что слово "геноцид" - не метафора и не инструмент предвыборной риторики.

Мамдани пока этого не понял.

Возможно, поймет.

Но пока он остается тем, чем является: муниципальным чиновником, примерившим на себя мантию мирового судьи - и в ней безнадежно потонувшим.