Этим лицам в Азербайджане выдадут единовременные выплаты в 2750 манатов

Новое распоряжение Президента Ильхама Алиева "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" является очередным проявлением высокого внимания и заботы к гражданам указанных категорий.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением, в связи с 81-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам войны будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 2750 манатов.

Вдовам погибших или впоследствии умерших участников войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявшим задания в интересах армии и флота в тыловых зонах фронта или в операционных районах воюющих флотов, лицам, награжденным медалями и нагрудными знаками за оборону Ленинграда, а также участникам блокады города будет выплачено по 1500 манатов.

Ожидается, что распоряжение охватит около 2 тысяч человек, из которых 13 являются участниками Второй мировой войны.

Для выплаты единовременной материальной помощи из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, выделено 3 миллиона манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения перечислит указанные выплаты на банковские счета участников войны и других соответствующих лиц.