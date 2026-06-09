https://news.day.az/world/1840297.html Пентагон обновил список компаний, связанных с ВПК Китая Пентагон сообщил в пятницу о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пентагон обновил список компаний, связанных с ВПК Китая
Пентагон сообщил в пятницу о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Пентагоне отметили, что компании напрямую или косвенно действуют на территории Соединенных Штатов.
"По результатам проведенной ведомством тщательной проверки было выявлено 188 организаций, отвечающих установленным законом критериям для включения в список", - говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что данный шаг был предпринят в рамках Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.
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