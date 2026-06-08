В Баку прошло мероприятие "Вершина Мушфига в азербайджанской литературе"

В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось мероприятие "Вершина Мушфига в азербайджанской литературе", организованное совместно с общественным объединением "Gənclərin Töhfəsi". Встреча была посвящена творчеству выдающегося поэта Микаила Мушфига. Он ушел из жизни в неполные тридцать лет, но успел оставить глубокий, неизгладимый след в национальной литературе. Стихи поэта, пронизанные чистотой слова, высокой лирикой и светлым, оптимистичным мироощущением и сегодня покоряют сердца его поклонников, передает Day.Az.

О жизненном и творческом пути великого поэта гостям вечера рассказали первый заместитель председателя общественного объединения " Gənclərin Töhfəsi", преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Мурад Гасанханлы и студентка этого же вуза, руководитель проекта Айшен Зейналова. В своих выступлениях они отметили, что Микаил Мушфиг оставил грядущим поколениям бесценное культурное наследие. Выступавшие подчеркнули, что его произведения, наполненные искренней любовью к родине и человеку, и сегодня служат мощным духовным ориентиром для азербайджанской молодёжи.

Музыкально-поэтическая часть вечера подарила гостям атмосферу вдохновения. В зале прозвучали бессмертные стихи Микаила Мушфига, положенные на музыку известными азербайджанскими композиторами. Студентки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и выпускницы Вокальной школы Бюльбюля - Айтадж Насибова и Фидан Султанова выразительно исполнили легендарные песни "Yaşa könül" и "Sənin gülüşlərin". Трогательное выступление молодых вокалисток вызвало искренний восторг зала и в очередной раз напомнило публике о удивительной музыкальности и глубоком лиризме поэзии Микаила Мушфига.

Программу продолжило выступление студента Азербайджанской национальной консерватории Вюсала Мамедова. На таре он исполнил композиции "Yenə o bağ olaydı" и "Oxu, tar". Чуткая и проникновенная игра молодого музыканта связала поэтическое слово Микаила Мушфига с инструментом, который занимал особое место в творчестве и судьбе поэта.