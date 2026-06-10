Армения получила уникальный шанс. Второго такого не будет

Как бы не возмущалась оппозиция и что бы не говорили другие интересанты, итоги парламентских выборов в Армении признаны миром, и попытки оспорить их не дадут результатов. Оперативные поздравления из ЕС является инструментом дипломатического воздействия, сигнализирующим о том, что Запад итоги выборов признал и не позволит поставить их под сомнение.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Пашиняна поздравили с победой руководители Евросоюза, лидеры многих европейских стран. Поздравил Казахстан. И поток поздравлений продолжается. Поздравили и США. Примечательно, что, озвучивая поздравление, госсекретарь Марко Рубио напомнил о том, что сторонам предстоит реализовать проект TRIPP. Это говорит о том, что для Вашингтона Зангезурский коридор не был просто политической фишкой и он твердо намерен реализовать проект.

Что касается оппозиционных кандидатов, проигравших Николу Пашиняну, то и у Кочаряна, и у Карапетяна очень много "хвостов", и эти "хвосты" очень длинные. Их в любое время можно обрубить согласно требованиям закона. Сейчас все ждут заявлений со стороны проигравших. Помнится, Кочарян обещал чуть ли не революцию, если у него "отнимут" победу. Не исключаю, что Пашиняну удастся договориться с радикалами и заставить их не дестабилизировать ситуацию в стране. В ближайшие дни это станет ясно.

Не буду идеализировать Пашиняна, но пару слов в его адрес все же скажу. То, что, несмотря на оголтелую реваншистскую пропаганду оппонентов, он пришел на выборы с картой реальной Армении на груди, говорит о том, что премьер-министр готов продолжать выбранную линию и открыто демонстрирует это гражданам, хотя эта линия и отобрала у него часть голосов.

Я могу и ошибаться, но мне кажется, Пашинян мог бы набрать куда больше голосов, если бы проводил свою политику по перевоспитанию общества более аккуратно. На мой взгляд, он сделал некоторые ошибки в ходе предвыборной агитации, отпугнув определенную часть электората своими заявлениями и эмоциональностью. Он проигнорировал все известные избирательные технологии. Но ему, конечно, виднее. Он лучше знает, в каком состоянии находится армянское общество. Возможно. дипломатия не дала бы результата.

Для Азербайджана важны не избирательные технологии Армении, а то, как результаты выборов скажутся на мирном процессе, на нормализации в регионе и на интеграции стран Южного Кавказа. Как это скажется на реализации задуманных региональных проектов

Со своей стороны Азербайджан сделал все, что зависело от него. Он освободил Армению от статуса оккупанта и через это дал ей возможность проводить независимую политику и стать рукопожатным членом мирового сообщества. Прежняя политика Армении строилась исключительно на мифологичной истории и фантастических претензиях, не имеющих под собой никаких оснований. Получив государственность (не будем сейчас углубляться в предысторию) Армения вместо того, чтобы воспользоваться шансом на реальную независимость, решила, как героиня известной сказки о рыбаке и рыбке, заполучить большее. Помните? "Не хочу быть столбовою дворянкой, хочу быть царицею морскою". И если бы у Баку имелись какие-то экспансионистские планы, то наши соседи, как та старуха, могли остаться у разбитого корыта, то есть ни с чем вообще. Но у них осталась страна в признанных миром границах. Азербайджан, как говорил Президент Ильхам Алиев, вернул, то, что принадлежит нам, а большего нам не нужно.

Все должно иметь предел. Пашинян единственный из руководителей Армении, кто это понял. Продолжая карабахскую тему, армяне могут остаться без государственности, и второго такого шанса у этого народа не будет. Во всяком случае в нашем регионе.

Одержав блистательную военную победу, Азербайджан дал Армении шанс. Как говорил Президент Ильхам Алиев, наши народы учатся жить в мире. Мы более тридцать лет не знали, что это такое. Особенно это касается Армении, которая, можно сказать, не жила все эти тридцать лет, находясь в негласной политической и экономической изоляции от большого мира. Конечно, нескольких месяцев мало для того, чтобы полностью избавить наших соседей от многолетних наслоений преступной пропаганды и заставить перестать видеть в азербайджанцах врагов. Я говорю только об армянах, потому что в азербайджанском обществе никогда не культивировалась пещерная ненависть к какому-то из народов, в том числе к армянам. Многих это удивит, но это так. Пещерной ненависти к другим народам и религиям нет в нашем менталитете. Она полностью отсутствует.

Судя по всему, в армянском обществе, как показали последние выборы, все-таки возобладала кавказская мудрость. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Армянскому руководству предстоит еще доказать, что оно было искренним в своих мирных планах. Впереди вопрос армянской Конституции и мирного договора. Наберемся терпения.

Армянство это серьезный соперник, обладающий серьезными ресурсами в мире. Благодаря этому карабахский конфликт растянулся на много лет. Источником радикального национализма и сепаратизма всегда были диаспора и внешние интересанты. Это можно было наблюдать и в ходе событий, разворачивавшихся вокруг парламентских выборов в последние полгода. Можно было наблюдать, как диаспора, лобби и внешние игроки пытались вмешаться в процессы, какое давление оказывали на Ереван. Но Армения под руководством Пашиняна нашла в себе силы оторваться от влияния внешних акторов и диаспоры. Еще раз подчеркну, что не хочу идеализировать премьер-министра Армении, но нельзя не признать, что он сумел справиться с той очень и очень сложной ситуацией, в которой оказался из-за своих нетрадиционных взглядов на региональную политику. Очень смело с его стороны было выходить к массам с картой реальной Армении на груди. То же касается всей его команды, прошедшей путь от нарративов агитпропа до понимания реалий. В этом плане обращает на себя внимание последнее интервью спикера парламента РА Алена Симоняна. Оно о многом говорит.

Армянское общество очнулось, открыло глаза и увидело, что происходит с Арменией. Пусть это покажется нескромным, но наши соседи должны благодарить за это Азербайджан. За что? За то, что освободил их от статуса оккупантов и не стал наказывать за те беды, которые они принесли азербайджанскому народу. А, наоборот, протянул бывшему оккупанту руку мира. Я бы сказал, что это беспрецедентный случай в истории. Президент Ильхам Алиев показал всему миру пример того, как должен вести себя победитель. Целью было освободить свои земли, установить мир и стабильность в регионе и получить еще больше возможностей для развития и утверждения своих позиций. А международно признанных территорий Армении и международного наказания ее за сотворенное зло в этих планах не было. Наш лидер всегда говорил о том, что нужно проводить реалистичную политику. Противник и так был достаточно наказан в 2020-м и 2023 годах и, как показали итоги нынешних выборов, сумел все-таки сделать определенные выводы в верном направлении. Армянское общество должно продолжить самовоспитание и окончательно уяснить: мир - это самая большая благодать, и полученный регионом шанс мы должны использоваться в полной мере.

Теперь перед Южным Кавказом открываются новые горизонты и большие возможности. Не сомневаюсь, что большинство жителей Армении рады, что смогут отныне стать частью регионального развития, а не оставаться за бортом всех процессов. Если Ереван сохранит прежнюю линию, если Пашинян будет последователен в своих мирных намерениях, то перспективы Южного Кавказа просматриваются достаточно благоприятно.

Лейла Таривердиева