Победа правящей партии Армении может способствовать продвижению мирной повестки с Азербайджаном

Переизбрание правящей в Армении партии "Гражданский договор" на парламентских выборах создает предпосылки для продолжения мирных переговоров с Азербайджаном и в целом оказывает позитивное влияние на кредитоспособность страны.

Как передает Day.Az, такой прогноз содержится в оценке международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала результаты голосования на всех 2005 избирательных участках. Согласно результатам, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81 процента (727 160) голосов. Общее число проголосовавших составило 1 476 916 человек.

По мнению аналитиков агентства, победа партии премьер-министра Армении обеспечивает правительству новый мандат на реализацию своей политической программы и снижает краткосрочную политическую неопределенность.

"Мы считаем результаты выборов в целом позитивными для кредитного профиля Армении, поскольку они обеспечивают преемственность проводимой политики и могут усилить возможности правительства по продвижению мирных переговоров с Азербайджаном", - отмечается в сообщении S&P.

В агентстве полагают, что итоги голосования будут способствовать сохранению текущего политического курса и укрепят способность властей реализовывать намеченные реформы.

"Речь идет о дальнейшем взаимодействии с западными партнерами, проведении структурных преобразований для улучшения деловой среды, а также о бюджетной консолидации в рамках среднесрочной стратегии государственных расходов, что должно способствовать стабилизации государственных финансов и постепенному снижению уровня долга", - сказали в рейтинговом агентстве.

По оценке S&P, успешная реализация этих мер позволит повысить качество регулирования и инвестиционного климата, привлечь новые инвестиции и обеспечить экономический рост, укрепляя макроэкономические показатели страны.

Особое внимание аналитики уделяют перспективам региональной нормализации.

"Мы рассматриваем нормализацию отношений в регионе как одно из наиболее значимых потенциальных последствий результатов выборов, поскольку она может способствовать снижению геополитических рисков, стимулировать инвестиции и торговлю, а также укрепить среднесрочные перспективы экономического роста Армении", - считают в агентстве.

Кроме того, по мнению аналитиков агентства, улучшение отношений с соседями может открыть возможности для развития торговой и транспортной взаимосвязанности в долгосрочной перспективе, включая потенциальные маршруты через Турцию.

В то же время в S&P отмечают, что стремление Армении к более тесному сотрудничеству с западными странами и Европейским союзом по-прежнему сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с глубокой экономической интеграцией страны с Россией.

По данным агентства, Армения остается в значительной степени зависимой от России по ряду ключевых направлений, включая торговлю, денежные переводы, туризм, энергоснабжение, а также участие в Евразийском экономическом союзе.

Аналитики напоминают, что в последнее время Россия вводила ограничения на импорт отдельных армянских товаров и выражала обеспокоенность активизацией контактов Еревана с западными партнерами. Это, по мнению S&P, демонстрирует сложность баланса между курсом на расширение сотрудничества с Западом и сохранением тесных экономических связей с Москвой.

В агентстве предупреждают, что дальнейшее ухудшение отношений между Арменией и Россией может негативно сказаться на темпах экономического роста, объемах внешних поступлений, доступе к рынкам, торговле и энергетической безопасности, что, в свою очередь, способно оказать давление на внешнеэкономические показатели страны.

Несмотря на это, S&P ожидает, что Армения продолжит диверсификацию своих внешнеэкономических и политических связей. Однако этот процесс, по мнению агентства, будет носить постепенный характер ввиду сохраняющихся глубоких экономических связей с Россией.