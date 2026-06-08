Автор: Лейла Таривердиева

Парламентские выборы в Армении, наконец, прошли. Интрига, которую пытались внести в предвыборный процесс оппоненты правящей партии, как и ожидалось, оказалась пустым звуком. Армянские избиратели не позволили втянуть себя в очередную кровавую авантюру. Выбор - за мирной повесткой и развитием региона.



ЦИК Армении подвел окончательные итоги голосования на парламентских выборах. Согласно подсчетам, Партия "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов избирателей. Победа партии Никола Пашиняна говорит о том, что позитивные процессы в нашем регионе продолжатся: сохранится движение сторон друг к другу, снова активизируется процесс делимитации границы и разблокирования коммуникаций и так далее. Но тут уместно вспомнить - а что этому всему предшествовало?

Еще до выборов Азербайджан, например, открыл для Армениидороги, снял запрет на транзит и дал почувствовать, как это важно - быть в хороших отношениях с теми, кто рядом. Образ врага начал постепенно терять былые пугающие оттенки, и армяне ощутили, как был прав Президент Азербайджана, когда говорил, что жить в мире - это особое чувство.

На церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби в феврале Президент Ильхам Алиев сказал о том, что наши страны были в состоянии войны тридцать лет, а теперь мы уже который месяц живем в мире. "Мы учимся жить в условиях мира. Могу сказать, что это особое чувство", - добавил глава государства.

Сегодня оппозиция обвиняет Баку в поддержке Пашиняна. Если считать поддержку армянского общества поддержкой Пашиняна, то спорить не будем. Решение азербайджанского лидера о разблокировке транзита грузов для Армении было направлено не на политическую поддержку действующему правительству соседней страны. Эти шаги Баку стали важной составной частью мирного процесса, начатого по инициативе Президента Ильхама Алиева. И практическим выражением добрых намерений азербайджанской стороны. Может показаться странным наличие добрых намерений по отношению к соседу, которые принес тебе столько горя и потерь. Но политика Баку в этом смысле действительно уникальна. Те, кто восхищаются выверенными шагами Президента Азербайджана, отнюдь не преувеличивают. Благодаря инициированной им мирной повестке "погода" в регионе начала меняться. По всем правилам, Азербайджан мог наказать вероломного соседа, и любой другой на его месте, наверно, поступил бы именно так. В Армении ждали, что Азербайджан станет затягивать "петлю", усилит изоляцию, в которой держал ее в годы конфликта. Баку никогда не скрывал, что закрыл для оккупанта все возможности и оставил за бортом развития. Он мог продолжить эту политику и сейчас, тем более, что, перейдя в ранг стран средней силы, получил для этого куда больше возможностей.

Но Президент Азербайджана рассудил иначе. Агрессор был достаточно наказан на поле боя, а теперь настало время для новой региональной политики.

По всему миру разлетелся рассказ специального посланника президента США Стива Уиткоффа об одном примечательном моменте, имевшем место в разговоре Дональда Трампа и Ильхама Алиева на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года. Трамп спросил, почему Азербайджан остановился, а не пошел дальше, имея сильную армию и победу. По словам Уиткоффа, на это Президент Азербайджана ответил: "Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно".

Это был ответ мудрого политика, умеющего видеть намного дальше других. Это был также сигнал Армении, что Азербайджан не вынашивает никаких планов мести. Он достиг поставленных целей, а теперь будет работать над закреплением достигнутого. Путь развития, который выбрал для региона Президент Ильхам Алиев, даже сложнее военной победы. Превратить вчерашнего врага в партнера труднее, чем водрузить свой флаг над вражеской крепостью. И такая победа надежнее и прочнее, потому что позволяет что-то менять в головах тех, кто еще вчера пел тебе анафему. Невозможно построить стабильный регион, если по ту сторону границ будет находиться враг. Пусть даже надежно изолированный, слабый и ограниченный в возможностях. Такой фундамент ненадежен. Рано или поздно найдется внешняя сила, которая захочет его расшатать, как это было сделано в конце 80-х. И регион снова будет брошен в огонь.

Чтобы этого не произошло, Президент Азербайджана протянул противнику руку мира. Как лидер страны-победительницы, как Верховный главнокомандующий Победоносной Армии.

Зарубежные эксперты не скрывают, что действия Баку посрамили их прогнозы. Никто не ожидал, что Баку предложит Еревану мир вместо того, чтобы постараться раздавить Армению в международных инстанциях, полностью отрезать ей кислород и оградить колючей проволокой .

На армянской стороне тоже не сразу решились поверить в реальность происходящего. Когда в Армению пошел азербайджанский бензин, одни растерялись, другие запаниковали. Однако очереди на заправки за недорогим азербайджанским топливом стали расти. Реваншистские истерики дали обратный эффект. Не сработала оппозиционная пропаганда и в вопросе доставки российского и казахстанского зерна через Азербайджан. Армянскому обществу пытались внушать, что есть хлеб, приготовленный из пшеницы, проведенной через территорию "векового врага", - это предательство. Воистину, фантазия армянских реваншистов беспредельна.

Выступая на открытии XIII Глобального Бакинского форума, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной". По его словам, после установления мира с Арменией "мы вплотную работаем над расширением Среднего коридора, который также проходит через территорию Армении". И добавил: "Мир с Арменией существует не только на бумаге, мы уже ощущаем мир на местах".

Выборы в парламент это суверенное право и внутреннее дело каждого государства. Но от результатов выборов в Армении зависела дальнейшая судьба региона, поэтому Баку постарался внести некоторые коррективы посредством предупреждениямреваншистским кругам, очень уж активно разбрасывавшимся обещаниями "все вернуть". Лидеры оппозиции начинали агитировать массы с таких нарративов. Однако постепенно тон в обещаниях "все вернуть" и "наказать Баку" стал снижаться. Потому что в Азербайджане очень хорошо слышали все эти заявления, которые могли помешать планам на стабилизацию и интеграцию региона. Поэтому Президент Ильхам Алиев жестко предупредил в интервью телеканалу Al Arabiya: если какое-либо будущее правительство Армении поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то сосед столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях.

Думается, в Армении предупреждение хорошо расслышали. Примечательно, что никто из оппозиционных кандидатов не решился поставить под сомнение вашингтонские договоренности или подписание мирного договора. Все, на что хватило их пафоса, это обещание сделать мирный договор "справедливым".

Армянские избиратели поступили очень верно, проголосовав за мир, предложенный Азербайджаном. У Южного Кавказа появилась реальная возможность стать ключевым - и процветающим - международным хабом.