https://news.day.az/world/1840187.html США поздравили Пашиняна с победой Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой "Гражданского договора" на парламентских выборах. "Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра и Армению в стремлении к миру", - отметил Рубио, передает Day.Az.
США поздравили Пашиняна с победой
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой "Гражданского договора" на парламентских выборах.
"Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра и Армению в стремлении к миру", - отметил Рубио, передает Day.Az.
Госсекретарь также подчеркнул, что США с нетерпением ожидают совместной работы по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре