США поздравили Пашиняна с победой

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой "Гражданского договора" на парламентских выборах.

"Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра и Армению в стремлении к миру", - отметил Рубио, передает Day.Az.

Госсекретарь также подчеркнул, что США с нетерпением ожидают совместной работы по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами.