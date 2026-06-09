Окоп без демобилизации для Робика Кочаряна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о воплях Роберта Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

После очередного поражения на выборах Роберт Кочарян пафосно провозгласил: "Мы не покинем окоп борьбы".

Глядя на это, хочется спросить: а у этой политической ямы вообще есть срок годности? Или она уже приватизирована пожизненно?

От выборов к выборам одни и те же персонажи по расписанию возвращаются в ту же траншею. Годы идут, но в их окопной жизни ничего не меняется - разве что былые амбиции всё сильнее покрываются плесенью.

У народа есть единственный способ закончить со всем этим - закатать этот блиндаж в бетон. Раз и навсегда.

Вместе со всеми его бессменными обитателями. Чтобы со спокойной душой заняться, наконец, мирным будущим страны.