Окоп без демобилизации для Робика Кочаряна
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о воплях Роберта Кочаряна.
Day.Az представляет публикацию:
После очередного поражения на выборах Роберт Кочарян пафосно провозгласил: "Мы не покинем окоп борьбы".
Глядя на это, хочется спросить: а у этой политической ямы вообще есть срок годности? Или она уже приватизирована пожизненно?
От выборов к выборам одни и те же персонажи по расписанию возвращаются в ту же траншею. Годы идут, но в их окопной жизни ничего не меняется - разве что былые амбиции всё сильнее покрываются плесенью.
У народа есть единственный способ закончить со всем этим - закатать этот блиндаж в бетон. Раз и навсегда.
Вместе со всеми его бессменными обитателями. Чтобы со спокойной душой заняться, наконец, мирным будущим страны.
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