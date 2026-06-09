В Баку прошел семинар по бразильскому джиу-джитсу

В Баку состоялся республиканский семинар по бразильскому джиу-джитсу, посвященный Дню Вооружённых сил Азербайджана - 26 июня, организованный Общественным объединением "Бразильское джиу-джитсу".

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend Life президент Объединения Агиль Аджалов.

На открытии был исполнен Гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны.

Агиль Аджалов в своём выступлении отметил значение Дня Вооружённых сил Азербайджана, а также достижения спортсменов на международной арене. Мероприятие прошло под руководством основателя бразильского джиу-джитсу в Азербайджане, мастера Талеха Гасанова, который рассказал о целях и программе семинара, а также проинформировал о спортсменах, удостоенных "чёрных поясов", и новых членах организации. В ходе мероприятия спортсмены прошли аттестацию и были удостоены различных квалификационных степеней и поясов.

В завершение семинара участникам были вручены новые пояса, соответствующие достигнутому ими уровню мастерства.

Мероприятие стало не только важной площадкой для повышения спортивной квалификации, но и внесло вклад в патриотическое воспитание молодёжи, укрепление спортивного духа и популяризацию бразильского джиу-джитсу в Азербайджане.