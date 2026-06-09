Три страны, один курс: как укрепляется союз Баку, Анкары и Тбилиси

Автор: Лейла Таривердиева

Юбилейная 10-я встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, состоявшаяся в понедельник в Стамбуле, является гораздо более важным событием, чем может показаться на первый взгляд. Формально речь идет об очередном заседании действующего с 2012 года трехстороннего механизма сотрудничества. Однако в нынешних геополитических условиях этот формат фактически превращается в один из важнейших составляющих новой архитектуры транспортной, энергетической и экономической безопасности Евразии.

На фоне продолжающейся трансформации мировой экономики, роста напряженности между ведущими центрами силы и изменения традиционных логистических маршрутов Южный Кавказ становится одним из наиболее востребованных регионов мира, где пересекаются интересы Европы и Азии.

По итогам встречи в Стамбуле главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали Стамбульскую декларацию. Подписи под документом поставили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По сообщению азербайджанского МИДа, в декларации стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли. Особое внимание было уделено роли трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор в энергобезопасности Европы, а также значению Среднего коридора и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Стороны также не забыли подчеркнуть важность регионального мира, безопасности и стабильности для полного раскрытия потенциала Южного Кавказа.

Осуществление всех обозначенных в декларации задач во многом зависит от взаимодействия и усилий Азербайджана, Турции и Грузии.

Когда только создавался формат, Южный Кавказ еще не воспринимался в его нынешней роли. Он считался всего лишь небольшим регионом, за который с попеременным успехом боролись центры силы, не имеющим своего голоса и не способным к кардинальным решения. Однако в последние годы на пространстве Евразии произошло много изменений. К сожалению, негативных, но именно эти процессы позволили проявить возможности до сих пор малозаметного внешним игрокам региона. Завершение карабахского конфликта помимо географических преимуществ добавило Южному Кавказу и стабильности, еще более подняв его в рейтинге предпочтений.

Южный Кавказ и его связка с Турцией оказались незаменимой альтернативой и северным и южным евразийским маршрутам. Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), который прежде рассматривали лишь как запасного игрока на фоне коридора Европа-Азия через Россию и международных морских коридоров, теперь вышел на первый план. С началом войны России с Украиной и особенно в связи с последним конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.

Достаточно напомнить, что только за первые десять дней войны против Ирана спрос на контейнерные перевозки по Среднему коридору увеличился на 450-500 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с резким увеличением грузопотока в портах Актау и Баку время обработки грузов вырос в три раза. Спрос на БТК в условиях сегодняшнего геополитического кризиса вырос на 35 процентов. И в этой связи очень важен запуск грузинского участка железнодорожного коридора, а также ускоренное строительство Турцией продолжения БТК на своей территории.

Именно Азербайджан, Турция и Грузия являются основными государствами, обеспечивающими функционирование основного участка Среднего коридора. Они поддерживают связность по оси Восток-Запад в эпоху слома традиционных логистических путей.

Этот формат привлекает к себе внимание тем, что страны-участницы занимаются практическим делом. Каждая встреча имеет практические следствия. В отличие от многих региональных платформ, где доминируют политические декларации, сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии опирается на конкретные инфраструктурные проекты. Это очень важно в условиях, когда на долгие обсуждения уже нет времени. Решения нужно принимать быстро и быстро реализовывать задуманное. Мир меняется, и выгодная география нашего региона дает ему шанс.

Совокупный объем экономики Азербайджана, Турции и Грузии на сегодня превышает 1,5 трлн. долларов, товарооборот между ними демонстрирует устойчивый рост. Турция входит в число крупнейших торговых партнеров Азербайджана и Грузии, а Азербайджан остается одним из крупнейших инвесторов в турецкую экономику. О значении партнерства с Азербайджаном и Турцией для Грузии можно даже не говорить.

Зарубежные аналитики признают, что формат Азербайджан-Турция-Грузия является одним из немногих примеров успешного регионального взаимодействия. Он устойчив, все проблемы внутри него решаются быстро, и решения принимаются независимо от внешнеполитической конъюнктуры. Турция стремится к укреплению своих позиций на Южном Кавказе, и это ей удается. Азербайджан является инициатором и движущей силой всех проектов, в которых задействованы его партнеры по формату. Для Грузии участие в трехстороннем формате обеспечивает дополнительные гарантии экономической устойчивости, что способствует и укреплению ее политической независимости.

Короче говоря, трехсторонний формат Азербайджан-Турция-Грузия постепенно формирует новую экономическую географию Южного Кавказа. Возможно в перспективе формат станет четырехсторонним, когда после установления окончательного мира к нему сможет присоединиться и Армения.

Кстати, в Стамбуле говорилось и о проекте TRIPP, являющегося частью Зангезурского коридора, которая пройдет через Армению.