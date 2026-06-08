Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии обсудили реализацию проекта TRIPP

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии обсудили на сегодняшней трёхсторонней встрече Средний коридор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции после трёхсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии в Стамбуле.

По словам министра, в ходе встречи была отмечена важность Зангезурского коридора, а также состоялся обмен мнениями по реализации проекта TRIPP, являющегося частью Зангезурского коридора.

"С большим удовлетворением было отмечено строительство железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу, реализуемой на территории Турции", - добавил министр.