Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии обсудили реализацию проекта TRIPP
Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии обсудили на сегодняшней трёхсторонней встрече Средний коридор.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции после трёхсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии в Стамбуле.
По словам министра, в ходе встречи была отмечена важность Зангезурского коридора, а также состоялся обмен мнениями по реализации проекта TRIPP, являющегося частью Зангезурского коридора.
"С большим удовлетворением было отмечено строительство железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу, реализуемой на территории Турции", - добавил министр.
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