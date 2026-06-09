Дискомфорт и тошнота во время поездки в электромобиле

В последние годы, на фоне стремительного распространения электромобилей, среди водителей и пассажиров все чаще возникают вопросы о том, может ли ощущаемый в таких автомобилях дискомфорт быть связан с воздействием электромагнитного излучения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, специалисты отмечают, что уровень электромагнитных полей в электромобилях соответствует международным стандартам безопасности, а достоверных научных доказательств их вредного воздействия на здоровье человека не существует.

По словам экспертов, тошнота или чувство дискомфорта, которое иногда испытывают пассажиры электромобилей, чаще связаны с особенностями движения таких машин - бесшумной работой двигателя, резким ускорением и спецификой управления. В результате может возникать несоответствие между сигналами, поступающими в мозг от глаз и внутреннего уха, что вызывает симптомы, схожие с укачиванием.

Исследования показывают, что электромагнитные поля, создаваемые электромобилями, сопоставимы с уровнями, которые создают многие бытовые электронные устройства, и находятся в пределах установленных норм.

Специалисты также подчеркивают, что часть распространяемой информации о возможном вреде электромобилей для здоровья не имеет научного подтверждения, поэтому при оценке подобных утверждений важно опираться на надежные и проверенные источники.