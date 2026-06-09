https://news.day.az/world/1840203.html

Военный вертолет США упал рядом с Ормузским проливом

Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива в понедельник, сообщает газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По ее сведениям, оба члена экипажа были спасены. Пока остается неясным, был ли вертолет сбит или крушение произошло вследствие технической неисправности.