"Реал" предложил 150 млн евро за этого игрока

Мадридский "Реал" официально подтвердил, что сделал предложение о трансфере нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "королевский клуб" предложил за аргентинского форварда 150 миллионов евро.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте "Реала" после заседания совета директоров клуба.

В мадридском клубе отметили, что предложение было сделано в духе хороших отношений между двумя командами. Однако "Атлетико" отказался от сделки, сославшись на сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

По информации источника, клаусула Альвареса составляет 500 миллионов евро.

Напомним, ранее президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что 9 июня клуб направит предложение в размере 150 миллионов евро за одного из футболистов. Теперь стало известно, что речь шла именно о Хулиане Альваресе.