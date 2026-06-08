В Баку прошел вечер, посвященный 65-летию кинорежиссёра Маарифа Магеррамбейли

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся вечер, посвящённый 65-летию кинорежиссёра, члена Союза кинематографистов Азербайджана, Гильдии профессиональных кинорежиссеров, лауреата национальных премий Маарифа Магеррамбейли. Мероприятие прошло в тёплой и торжественной атмосфере с участием представителей киноиндустрии, коллег, друзей и ценителей национального кинематографа, сообщает Day.Az.

В ходе вечера зрителям были представлены фрагменты из фильмов и документальных работ режиссёра, отражающих его многолетний творческий путь и вклад в развитие азербайджанского кино. Во время юбилейного вечера коллеги и гости отметили его вклад в развитие отечественного телевидения и документального кино, а также активную роль в сохранении и популяризации национального культурного наследия. Особо была подчеркнута значительная роль юбиляра в популяризации национальной культуры и исторического наследия через экранное искусство.

Маариф Магеррамбейли родился 26 мая 1961 года в Баку, получил образование в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Свою профессиональную деятельность начал в 1978 году на киностудии "Азербайджанфильм", где прошёл путь от рабочего до ассистента режиссёра и режиссера-постановщика, принимал участие в создании более тридцати художественных и документальных фильмов, телевизионных проектов. В своих работах он последовательно обращается к темам национальной идентичности, культурного наследия, духовных ценностей и судьбы человека в историческом контексте. Режиссёрский стиль отличается вниманием к деталям, реалистичностью и стремлением раскрыть живые человеческие истории через призму истории и культуры.

Особое место в его творчестве занимает документальный телевизионный сериал "Бакинские сады (дачи)", который получил широкую известность и стал одной из визитных карточек режиссёра. Также известны его крупные документальные циклы "Азербайджанские крепости", "Азербайджанские ковры", фильм "Бакинские свадьбы" и т.д. На этом этапе творчества Маариф Магеррамбейли раскрывает традиции и обычаи различных аутентичных мест Абшеронского полуострова. За это его называют "летописцем абшеронских сел".

Маариф Магеррамбейли поделился воспоминаниями о съемках картин, интересными моментами из творческой жизни.

Вечер в киноцентре "Низами" стал не только данью уважения к мастеру, но и своеобразным обзором целой эпохи азербайджанского документального кинематографа, в которой Маариф Магеррамбейли занимает значимое место.