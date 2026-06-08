Модернизация БТК имеет стратегическое значение для региона

Баку-Тбилиси-Карс укрепляет позиции Среднего коридора в Евразии.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Модернизация железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс является важным этапом институционального и инфраструктурного укрепления Среднего коридора. Увеличение пропускной способности до 5 миллионов тонн в год могут позволить сократить транспортные ограничения и повысить надежность маршрута для международных грузоотправителей. Соответственно в условиях роста торговли между Азией и Европой это создает дополнительные возможности для диверсификации логистических цепочек. Кроме того, модернизация способствует формированию более устойчивой евразийской транспортной сети, менее зависимой от отдельных маршрутов и геополитических рисков", - сказал он.

По его словам, для Казахстана обновленная линия БТК имеет стратегическое значение как важное звено Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Она расширяет возможности казахстанских экспортеров по выходу на рынки Европы, Ближнего Востока и Средиземноморья, снижая зависимость от традиционных направлений перевозок. Развитие данного маршрута способствует укреплению транзитного потенциала Казахстана и реализации политики диверсификации внешнеэкономических связей. Кроме того, повышение эффективности перевозок способствует снижению логистических издержек и улучшению конкурентоспособности казахстанской продукции", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан играет ключевую роль в развитии как железнодорожной линии БТК, так и Среднего коридора в целом.

"Благодаря значительным инвестициям в транспортную инфраструктуру, модернизации портовых мощностей и развитию логистических центров страна стала важным транспортным узлом между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Баку выступает не только транзитным звеном, но и активным инициатором регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики. От эффективности азербайджанской инфраструктуры во многом зависит стабильность и конкурентоспособность всего маршрута", - сказал Нышанбаев.

Нышанбаев отметил, что сегодня можно говорить о существенном росте значения Среднего коридора в евразийской логистике.

"Геополитические изменения, санкционные ограничения и нестабильность на отдельных традиционных маршрутах побуждают государства и бизнес искать альтернативные транспортные решения. Средний коридор постепенно превращается из дополнительного маршрута в один из стратегически важных путей сообщения между Азией и Европой. Однако для полного раскрытия его потенциала необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, цифровизация процедур и координация транспортной политики стран-участниц", - сказал он.

По его словам, в ближайшие 5-10 лет можно ожидать дальнейшего роста грузопотока через БТК и Средний коридор, особенно на фоне расширения торговых связей между Китаем, Центральной Азией, Кавказом и Европой.

"Существенный потенциал связан с перевозками контейнерных грузов, продукции обрабатывающей промышленности и критически важных сырьевых ресурсов. Для повышения конкурентоспособности маршрута странам региона необходимо продолжать модернизацию инфраструктуры, внедрять цифровые транспортные решения и упрощать таможенные процедуры. Не менее важным является укрепление межгосударственной координации и создание единых логистических стандартов на всем протяжении маршрута", - добавил политолог.