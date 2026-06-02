Железнодорожная линия Баку–Тбилиси–Карс введена в эксплуатацию

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс с сегодняшнего дня официально введена в эксплуатацию после модернизации.

Как передает Day.Az, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Новая железнодорожная линия является совместным стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, играющим важную роль в укреплении транспортной связанности между Европой и Азией.

Как отметили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, железнодорожный маршрут создает дополнительные пропускные мощности в регионе, способствует диверсификации маршрутов грузоперевозок и укрепляет региональную взаимосвязанность. Общая протяженность железнодорожного участка Марабда-Карцахи составляет 180 километров. В рамках проекта были реабилитированы и реконструированы 153 километра пути, а также построена совершенно новая железнодорожная магистраль европейского стандарта протяженностью 27 километров.

Объем грузоперевозок по новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс ежегодно растет. После полного ввода линии в эксплуатацию ее пропускная способность увеличится до 5 миллионов тонн в год, что позволит региону принимать дополнительные грузопотоки и значительно усилит его транспортный потенциал.

Полный ввод данного железнодорожного участка в эксплуатацию стал возможен благодаря подписанию протокола двустороннего координационного совета министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в ходе визита премьер-министра Грузии в Баку.