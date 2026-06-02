Deloitte назвала ключевой приоритет нефтекомпаний Ближнего Востока на ближайшие годы

В ближайшие три-пять лет национальные нефтяные компании стран Ближнего Востока будут отдавать приоритет защите источников доходов и снижению углеродоемкости операций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил партнер по стратегии и операциям компании Deloitte Алексийос Захариадис на панельной дискуссии, прошедшей во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, геополитические конфликты последних лет, особенно события на Ближнем Востоке, показали, что энергетическая безопасность больше не является второстепенным вопросом. В настоящее время энергетическая безопасность стала одним из ключевых факторов инвестиций как на уровне корпоративного управления, так и в стратегических решениях государств.

А. Захариадис отметил, что компании и правительства не отказываются от энергетического перехода, а, напротив, стремятся реализовывать его более прагматично и поэтапно:

"В этом контексте основное внимание сосредоточено на обеспечении надежности энергоснабжения, сохранении коммерческих доходов и декарбонизации бизнеса. В настоящее время в энергетическом секторе наблюдаются пять основных инвестиционных тенденций. К ним относятся повышение надежности добычи и создание резервных мощностей, ускорение инвестиций в проекты по газу и сжиженному природному газу (СПГ), увеличение вложений в инфраструктуру хранения и логистику вместо трубопроводов, совершенствование торговых операций и интеграция цифровых технологий в операционную деятельность".

Эксперт отметил, что компании более избирательно подходят к инвестициям в downstream-сегмент производственно-сбытовой цепочки: "Наряду с этим продолжается декарбонизация существующей углеводородной системы. Этот процесс включает использование возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и атомной, сокращение выбросов метана, внедрение решений на основе искусственного интеллекта и повышение операционной эффективности".

По его мнению, недавние конфликты, в частности риски в Ормузском проливе, выявили необходимость новых подходов к повышению устойчивости экспорта энергоносителей. Это требует развития новых партнёрств и совместных инфраструктурных проектов между странами.

"Некоторые государства, такие как Катар, столкнулись с серьёзными трудностями в экспорте СПГ. Кувейт и Ирак также подверглись значительному воздействию. Поэтому страны региона рассматривают возможности более тесного сотрудничества по альтернативным маршрутам в обход существующих узких мест и по совместным инфраструктурным проектам. Цель состоит в том, чтобы сохранить надежность поставок для основных клиентов и статус надежного партнера на энергетическом рынке", - добавил он.