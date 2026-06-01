Обновленная железная дорога БТК вводится в эксплуатацию

2 июня в железнодорожно-логистическом комплексе Ахалкалаки в Грузии состоится мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию после модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), являющейся одним из важных грузовых маршрутов региона.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в мероприятии примут участие официальные лица Азербайджана, Грузии и Турции, руководители железнодорожных и портовых администраций.

Отметим, что 18 мая в Баку с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписали Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Этим документом было подтверждено завершение и окончательный прием работ по модернизации по железнодорожному проекту БТК.

В 2024 году со стороны АЖД, с целью расширения возможностей БТК как одного из важных сегментов Среднего коридора, были проведены модернизационные работы на 184-километровом участке линии, проходящем по территории Грузии.

Проект, состоящий из 5 этапов, охватил 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и искусственных инженерных сооружений (мосты, путепроводы, переходы и др.). В рамках проекта были осуществлены работы по строительству новой железнодорожной линии протяженностью 30,3 км, станции по перестановке колесных пар, а также реабилитации и реконструкции существующей железной дороги протяженностью 153,1 км.

В результате проделанных работ ежегодная пропускная способность БТК была увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн и эта линия превратилась в один из наиболее функциональных сухопутных маршрутов из Китая и Центральной Азии в Европу.