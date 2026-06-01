Турция и Азербайджан подписали соглашение о поставках газа с месторождения "Абшерон"

Подписано соглашение о долгосрочных поставках газа с месторождения "Абшерон" в Турцию, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Документ подписан между SOCAR, TotalEnergies, XRG и BOTAŞ в рамках встречи в Баку.

Как сообщается, 1 июня в рамках Бакинской энергетической недели состоялась встреча между президентом SOCAR Ровшаном Наджевым, старшим вице-президентом компании TotalEnergies Мартиной Опицци и президентом XRG по международным газовым вопросам Мохаммедом Аль-Эриани.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством между SOCAR, TotalEnergies и XRG в энергетическом секторе.

Стороны рассмотрели ход работ по проекту полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Отметим, что месторождение "Абшерон" расположено на шельфе Каспийского моря примерно в 100 км к юго-востоку от Баку и в 25 км к северо-востоку от месторождения "Шахдениз". Площадь структуры составляет около 270 квадратных километров, а запасы газа оцениваются в 350-400 миллиардов кубометров.

Добыча на "Абшероне" началась в июле 2023 года в рамках этапа ранней разработки под операторством JOCAP с использованием одной глубоководной скважины.

SOCAR, TotalEnergies и XRG согласовали концепцию второго этапа разработки месторождения, который предусматривает подводную добычу с последующей транспортировкой на берег. Скважины будут буриться на глубине около 500 метров, а их общая длина превысит 7 тысяч метров, что сделает их одними из самых глубоких в Каспийском море.

На пике второй этап разработки может обеспечить добычу до 12,7 миллиона кубометров газа в сутки (около 4,5 миллиарда кубометров в год) и 37 тысяч баррелей конденсата в сутки. Начало добычи ожидается в конце 2028 или начале 2029 года.