Шмыгаль отметил вклад Азербайджана в энергопомощь Украине

Украина и Азербайджан способны внести значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы, в том числе за счет расширения доступа к нероссийским поставкам газа и нефти, а также использования украинской энергетической инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на пленарной сессии министров "Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что региональная и глобальная энергетическая безопасность должны обеспечиваться совместными усилиями.

По его словам, Азербайджан объявил о предоставлении Украине 11 пакетов энергетической помощи за время полномасштабной войны. Министр подчеркнул, что азербайджанская сторона предоставила генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию и другое критически важное оборудование, что помогло Украине пройти прошлую зиму и подготовиться к следующей.

Министр также заявил, что Украина выработала ряд подходов к обеспечению устойчивости энергетической системы на основе опыта противодействия атакам на энергетическую инфраструктуру. Среди них он назвал переход от защиты отдельных объектов к защите функций, внедрение механизмов защиты непосредственно в энергетические системы, развитие распределенных энергетических ресурсов, повышение скорости восстановления объектов после атак и диверсификацию источников энергии и маршрутов поставок.

Д. Шмыгаль отметил, что Украина уже является частью новой европейской газовой карты, включая Трансбалканский маршрут, по которому каспийский газ может поступать в энергодефицитные регионы Европы.

По его словам, первые тестовые поставки азербайджанского газа по этому маршруту показали жизнеспособность данной инициативы.

Кроме того, министр напомнил, что Украина располагает крупнейшими в Европе подземными газохранилищами общей вместимостью около 30 млрд кубометров, которые могут стать частью новой архитектуры поставок.

"Азербайджан укрепит свою роль надежного поставщика, Украина усилит свои позиции в качестве ключевого транзитного и сервисного хаба, а Европа получит стабильные альтернативные источники энергоснабжения", - заявил он.