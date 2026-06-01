Сборная Азербайджана отправилась на сборы в Австрию

Сборная Азербайджана по футболу отправилась в Австрию, где с 1 по 10 июня проведет учебно-тренировочные сборы в городе Бад-Вальтерсдорф.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках австрийских сборов команда проведет два товарищеских матча.

5 июня сборная Азербайджана встретится с командой Мальты, а 9 июня сыграет против Сан-Марино.

Обе встречи пройдут на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее и начнутся в 22:00.