В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недавнем абсурдном заявлении Роберта Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

"При мне 44-дневной войны не было бы. Я решил бы все одним звонком", - заявил Роберт Кочарян.

Конечно. Единственное, что он реально мог бы решить одним звонком, - это доставку пиццы. Да и то при условии, что оператор не в отпуске, а на кухне есть свободный курьер.

Все остальное - далеко за пределами его возможностей. Такие заявления - не более чем глубокая ностальгия пенсионера, который, запершись на кухне, грозно кричит в трубку телефона, отключенного за неуплату, искренне веря, что на другом конце провода его кто-то слушает.