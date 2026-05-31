Салах может остаться в "Ливерпуле"
Нападающий Мохамед Салах может пересмотреть свое решение об уходе из "Ливерпуля".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на indykaila News, египетский форвард готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в английском клубе, если руководство выйдет с ним на контакт.
Информация появилась после увольнения Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля". По данным источника, именно смена наставника может повлиять на будущее игрока.
Ранее сообщалось, что Салах провел свой последний сезон в составе мерсисайдцев и после заключительного тура АПЛ попрощался с болельщиками и партнерами по команде.
Также отмечается, что после новостей об уходе Слота египтянин инициировал срочную встречу со своим агентом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре