Салах может остаться в "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах может пересмотреть свое решение об уходе из "Ливерпуля".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на indykaila News, египетский форвард готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в английском клубе, если руководство выйдет с ним на контакт.

Информация появилась после увольнения Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля". По данным источника, именно смена наставника может повлиять на будущее игрока.

Ранее сообщалось, что Салах провел свой последний сезон в составе мерсисайдцев и после заключительного тура АПЛ попрощался с болельщиками и партнерами по команде.

Также отмечается, что после новостей об уходе Слота египтянин инициировал срочную встречу со своим агентом.