https://news.day.az/sport/1838154.html Атлеты повторили знаменитый прыжок из видеоигр - ВИДЕО Четыре атлета Red Bull повторили знаменитый "прыжок веры" из серии видеоигр Assassin's Creed и установили новый мировой рекорд. Как передает Day.Az, видео необычного трюка распространилось в сети.
Атлеты повторили знаменитый прыжок из видеоигр - ВИДЕО
Четыре атлета Red Bull повторили знаменитый "прыжок веры" из серии видеоигр Assassin's Creed и установили новый мировой рекорд.
Как передает Day.Az, видео необычного трюка распространилось в сети.
Спортсмены выполняли прыжки в полной экипировке ассасинов: сначала - со скалы в воду, затем - с "пиратского корабля" на специальный мат, а после - с крана в песок.
Главный трюк был выполнен с высоты 18 метров - атлеты прыгнули в стог сена без страховки. Предыдущий мировой рекорд составлял 17 метров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре