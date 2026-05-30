Атлеты повторили знаменитый прыжок из видеоигр

Четыре атлета Red Bull повторили знаменитый "прыжок веры" из серии видеоигр Assassin's Creed и установили новый мировой рекорд.

Спортсмены выполняли прыжки в полной экипировке ассасинов: сначала - со скалы в воду, затем - с "пиратского корабля" на специальный мат, а после - с крана в песок.

Главный трюк был выполнен с высоты 18 метров - атлеты прыгнули в стог сена без страховки. Предыдущий мировой рекорд составлял 17 метров.