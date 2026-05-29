Отношения Чехии и Азербайджана выходят на новый уровень

Между Чехией и Азербайджаном сложились очень хорошие и динамично развивающиеся отношения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на странице в Instagram.

"Сегодня я присутствовал на приеме по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Чешская Республика и Азербайджан имеют очень хорошие и динамично развивающиеся отношения. Благодаря моему визиту в Азербайджан, который состоялся месяц назад вместе с большой чешской бизнес-делегацией, наше сотрудничество носит не только формальный характер, но и приносит конкретные результаты, а также обладает значительным потенциалом на будущее", - написал премьер-министр.