Шотландия задумалась о независимости

Парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении нового референдума о независимости страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице правительства Шотландии в социальной сети X.

Первый министр Шотландии Джон Суинни призвал правительство Великобритании согласовать передачу полномочий, необходимых для организации голосования.

Речь идет о так называемом Section 30 order - механизме, который позволит парламенту Шотландии законно провести референдум о независимости.