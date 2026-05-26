В Болгарии пройдут учения НАТО

Учения НАТО Strike back 26 пройдут в Болгарии с 26 мая по 13 июня.

Как сообщает Минобороны Болгарии, в этот период подразделения сухопутных войск Болгарии, Румынии, США, Турции и многонациональной группы НАТО проведут тактическое учение с боевыми стрельбами на полигоне "Корен" в районе города Хасково, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военная полиция будет эскортировать технику НАТО во время ее передвижения по дорогам Болгарии.