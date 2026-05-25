Иран выразил соболезнования семье азербайджанского дипломата

Иранская сторона выражает соболезнования семье азербайджанского консула, погибшего в результате автомобильной аварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, консульское управление МИД Ирана находится в контакте с посольством Азербайджана в Иране по вопросу транспортировки тела азербайджанского дипломата в Азербайджан, а также в связи с данным трагическим инцидентом.

Отметим, что 23 мая консул Генконсульства Азербайджана в Тебризе Рамиль Рза оглы Имранов погиб в результате аварии на автомагистрали Джульфа - Тебриз близ поселка Маранд при исполнении своих служебных обязанностей.