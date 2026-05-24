Аномальный град обрушился на регионы России

На регионы России обрушилась непогода. Аномальный град накрыл Белгород, после сильнейшего ливня, урагана в городе образовались настоящие ледники из града, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Возле домов на улице появились внушительные глыбы льда, в некоторых районах льдины плыли прямо по улицам. В Коми тоже выпал крупный град. Коммунальные службы переведены в усиленный режим.

В другие регионы пришли потопы. В Воронежской области вода заливает подъезды домов, жильцы самостоятельно убирают подтопления. В Нальчике бурные потоки смывают все на своем пути. В Нижнем Новгороде вода проникла в автобус, последствия непогоды еще предстоит устранить.

Синоптики предупреждают, что холодный фронт продолжит движение, в соседних регионах тоже нужно быть наготове.