AZAL о рейсах в Нахчыван

В настоящее время по маршруту Баку-Нахчыван-Баку ежедневно выполняется 8 регулярных рейсов.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель совета директоров AZAL Самир Рзаев в интервью телеканалу АзТВ и агентству АПА.

"Как известно, в настоящее время по маршруту Баку-Нахчыван-Баку ежедневно выполняется 8 регулярных рейсов. В зависимости от пассажирского спроса это число может меняться. Например, в летний сезон, когда увеличивается пассажиропоток, количество рейсов возрастает до 16.

В целом изменения в числе рейсов осуществляются с учетом как операционной эффективности, так и безопасности полетов. В случае резкого ухудшения погодных условий или непредвиденных технических обстоятельств принимаются оперативные решения, в результате чего в расписание могут вноситься корректировки", - сказал он.

По его словам, бывают случаи, когда самолет вылетает из Баку и следует в направлении Нахчывана, однако уже по прибытии в район аэропорта погодные условия резко меняются.

"Кроме того, Нахчыванский аэропорт расположен в местности со сложным рельефом, что также учитывается при оценке рисков. Если погодные условия признаются небезопасными, экипаж принимает решение о возвращении воздушного судна.

Безусловно, для AZAL главным приоритетом является безопасность. Независимо от возможных расходов и дополнительных затрат решение в подобных случаях принимается однозначно: самолет должен вернуться и совершить посадку в Баку, а после улучшения погодных условий рейс может быть выполнен повторно", - добавил Самир Рзаев.