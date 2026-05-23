Автобусы перевезли свыше 170 тысяч пассажиров во время WUF13

С начала транспортного обслуживания WUF13 (с 12 по 22 мая) между аэропортом, HUB-центрами и местом проведения форума автобусами было выполнено 10 220 рейсов, перевезено около 179 000 пассажиров.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, всего к перевозкам было привлечено 180 автобусов.

Было отмечено, что в рамках WUF13 в общей сложности функционировали 9 HUB-центров, 2 конечных пункта и более 67 промежуточных остановок.

Отметим, что управление указанными маршрутами и выполнение транспортных операций в круглосуточном режиме (24/7) контролировалось Мониторинговым центром AYNA. Для обеспечения транспортных операций было задействовано около 1500 сотрудников, включая водителей и административный персонал.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.

Одним из ключевых итогов форума стала презентация "Бакинского призыва к действиям" - документа, подготовленного с участием заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, местные органы власти, практиков, исследователей и представителей сообществ. Документ, сформированный вокруг острой глобальной проблемы жилищного кризиса, призывает к обновлению политических обязательств в сфере обеспечения доступного жилья на основе человекоцентричного, инклюзивного и климатически устойчивого подхода, а также к укреплению многоуровневого управления, инвестиций и участия сообществ в решении жилищных вопросов.