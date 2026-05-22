Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД предупредило о ситуации на дорогах в выходные дни.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, наблюдения показывают, что в выходные дни, как правило, возрастает интенсивность движения между столицей и регионами. Увеличение числа поездок в обоих направлениях, особенно на автомагистралях, приводит к транспортной загруженности, что, в свою очередь, повышает риск ДТП.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД отметили, что в целях обеспечения безопасности движения по всей республике усилены контрольные и профилактические мероприятия.

Вместе с тем подчеркивается, что в некоторых случаях несоблюдение правил водителями, технические неисправности, спешка и невнимательность приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям. В связи с этим Главное управление дорожной полиции вновь обратилось к водителям с призывом:

"Перед поездкой проверяйте техническое состояние автомобиля, не выезжайте на неисправном транспорте, строго соблюдайте скоростной режим и правила обгона и маневрирования. Учитывайте дождливую погоду, характерную для текущего сезона, а также реальную дорожную обстановку. При дальних поездках делайте остановки, не садитесь за руль в уставшем или сонном состоянии.

Помните: дисциплина и ответственность на дороге - главная гарантия безопасности каждого водителя", - говорится в обращении.