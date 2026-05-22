https://news.day.az/hitech/1836216.html Парень создал робота-аимбота для видеоигры - ВИДЕО Пользователь Reddit создал робота с аимботом для игры в Valorant. Энтузиаст показал устройство, способное самостоятельно наводиться на противников и открывать огонь без участия игрока. Как сообщает Day.Az, по словам автора проекта, все детали конструкции были распечатаны на 3D-принтере.
Парень создал робота-аимбота для видеоигры - ВИДЕО
Пользователь Reddit создал робота с аимботом для игры в Valorant. Энтузиаст показал устройство, способное самостоятельно наводиться на противников и открывать огонь без участия игрока.
Как сообщает Day.Az, по словам автора проекта, все детали конструкции были распечатаны на 3D-принтере.
Кроме того, он разработал специальный скрипт, который анализирует происходящее на экране и определяет положение целей в игре.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре