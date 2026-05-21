Вниманию желающих окончить университет раньше срока

В Азербайджане Болонская система образования позволяет студентам окончить обучение раньше установленного нормативного срока. Это возможно в основном за счет "взятия предметов сверху" и выбора дополнительных дисциплин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, высшие учебные заведения Азербайджана применяют Болонскую систему, которая предоставляет студентам ряд преимуществ.

Одним из таких преимуществ является возможность завершить обучение раньше нормативного срока.

Эксперт в сфере образования Адиль Валиев в комментарии для Bizim.Media сообщил, что студент, обучаясь на 2-м или 3-м курсе, может брать предметы старших курсов.

Этот процесс называется "взятие предметов сверху" и позволяет студенту окончить вуз за 3 года вместо 4:

"Кроме того, в течение нормативного срока обучения студент может параллельно получать образование по двум специальностям и получить два диплома. Это реализуется за счет выбора дополнительных дисциплин по схожим специальностям. Более раннее окончание обучения позволяет студенту быстрее выйти на рынок труда. Это считается преимуществом с точки зрения трудоустройства и применения своих навыков".